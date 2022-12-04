انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً يخص تثبيت العقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، الأحد، إن السوداني "وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بأخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية، بشأن تثبيت المتعاقدين الذين تزيد مدة خدمتهم عن سنتين، وصدرت أوامر التعاقد معهم وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315، و337 لسنة 2019)، وإرسالها إلى وزارة المالية، للتدقيق والتثبيت على الملاك الدائم".ويأتي القرار، وفق البيان، "إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم".