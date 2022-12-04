شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من نائب التنسيقية محمد عبد العزيز لتطوير أحد شوارع شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، بشأن عدم الانتهاء من مشروع تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعدم وجود خطة زمنية للمشروع، مؤكدا أن أهالي شبرا الخيمة يعانون من البطء الشديد في عملية تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه قد تم رصف حوالي 1000 متر فقط على مدار سنتين من أصل 5 كيلومترات التي تمثل طول الشارع، بينما يعاني أهالي المنطقة من التكدس المروري نتيجة لطول عملية الإصلاح في الشارع المذكور، مما يعيق حركة المرور بشكل كبير، كما تلاحظ غياب أي خطة زمنية للانتهاء من هذا المشروع، وغياب العمل كمراحل محددة لها نقطة بداية ونهاية متصلة كل مرحلة بالمرحلة السابقة، قائلا "العمل يبدأ من نقاط عشوائية في المكان ودون خطة زمنية واضحة، في ظل غياب الرقابة من محافظة القليوبية".