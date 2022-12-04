شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر تساعد أفريقيا فى صياغة مشروعاتها لمواجهة تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن احتياجات مصر في خطة ٢٠٣٠ للتغيرات المناخية، حوالي ٢٠٠ مليار دولار، لافتة إلى أن مصر نجحت في توقيع اتفاقيات تمويل جزئي لمشروعات بقيمة 15 مليار دولار، يتم الحصول عليها على مدار خمس سنوات، وموجهة لـ٩ مشروعات فقط ضمن ٢٦ مشروعا تقدمت بها مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اليوم الأحد.

وقالت فؤاد أن مشكلة افريقيا تكمن في كيفية صياغة مشروعاتها حتى تحصل علي تمويل، موضحة أن أمريكا خصصت ١٥٠ مليون دولار لافريقيا كنجاح لمؤتمر المناخ في هذا الاطار.

أوضحت وزيرة البيئة أن مصر عكفت علي أن يكون هناك وحدة للصوت الافريقي في التعاطي مع مؤتمر المناخ وكان هناك لقاء مع وزراء البيئة الافريقية لشرح ما تقوم به من مبادرات في هذا الاطار.

وأوضحت أنها تسافر لحضور قمة التنوع البيولوجى خلال ١٠ أيام للتفاوض لصالح أفريقيا.