شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر حققت مكاسب كبيرة للقارة السمراء من مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه على مستوى أفريقيا، حققت مصر عددا كبيرا من المكاسب بتنظيم مؤتمر المناخ، منها ما يتعلق بالتمويل للقارة السمراء، موضحة أن المكسب الذي حققته مصر لأفريقيا مهما للغاية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اليوم الأحد.

أضافت فؤاد أن مصر نجحت في إبراز دورها الريادي في أفريقيا، من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد نجاح مصر في الحصول علي دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدولة المتقدمة بقيمة ١٥٠ مليون دولار واستضافة وحدة ادارة المبادرة بالقاهرة.

وأشارت فؤاد إلى أن المملكة المتحدة تعهدت بتقديم ٢٠٠ مليون جنيه استرلينى كدعم مالي لأفقر البلدان الافريقية الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ.