شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 50 ألفا شاركوا في مؤتمر شرم الشيخ بينما كانوا 36 ألفا فقط بـcop26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن قضية تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء لم يكن أمرا سهلا، موضحة أنه لأول مرة يتم إشراك القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعية، كما حدث في شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اليوم الأحد.

أضافت وزيرة البيئة، أن شعار مؤتمر المناخ كان "معا للتنفيذ"، ومن ثم حرصت الدولة المصرية على تنفيذ عدد كبير من المبادرات خارج المؤتمر في مدينة شرم الشيخ طالما تحدثنا عنها بداخل المؤتمر خاصة وأن المؤتمر رفع شعار التنفيذ.

وأضافت أن عدد المشاركين في مؤتمر المناخ وصل لحوالي ٥٠ ألف مشارك في حين شاركوا في مؤتمر جلاسكو ٣٦ ألف فقط.

ولفتت الي أن عدد الأجنحة والمكاتب الخاصة بالوفود في المنطقة الزرقاء ٣٥،٨ ألف متر مربع في حين وصل العدد ل ١٢ ألف متر مربع في مؤتمر جلاسكو.

وأكدت وزيرة البيئة أن التنظيم تضمن سهولة الدخول وسلاسة التسجيل واتساع الأماكن والقاعات كما أن المنطقة الخضراء ضمت ٢٠ ألف متر مربع بينما كانت ٤،٥ ألف متر مربع فقط في co26.