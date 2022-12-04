شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر قدمت مردودا إيجابيا وناجحا في تنظيم مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أنه ولأول مرة تنظم دولة أكبر اتفاقيتين بيئتين متتاليتين، مثل التنوع البيولوجى، ثم مؤتمر المناخ، مثلما فعلت مصر في حدث لا يتكرر كثيرا، موضحة أن مصر قدمت مردودا إيجابيا وناجحا في تنظيم مؤتمر المناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اليوم الأحد.

أضافت فؤاد أنه كان هناك توجيه رئاسى بأن تتحول شرم الشيخ لمدينة خضراء بالإضافة الي التحدى الثانى وهو التنظيم ومن ثم من يرغب في تنظيم مؤتمر هام مثل المناخ يجب أن تكون هناك قدرة فندقية لاستيعاب أكثر من ٣٠ ألف فرد، وهى المشكلة التنظيمية التى واجهت مؤتمر جلاسكوا سابقا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء له فضل كبير في انجاح المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة عليا للتنظيم برئاسته وكان هناك ١٥ مسار عمل واجتماع ل١٥ وزير كل اسبوعين.