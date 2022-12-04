شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ"النواب": بدأنا نقل خبراتنا للإمارات فى تنظيم كوب 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الدولة المصرية مستمرة فى رئاسة مصر لـ"كوب" ومستمرة أيضا فى تحقيق المكاسب.

وأضاف شكرى، " خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد لعرض ما تم في قمة المناخ (COP27) من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي ابرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة، بدأنا بدأنا مع الأشقاء في الإمارات نقل خبراتنا بشأن تنظيم كوب، مشيرا إلي أن هناك وفد من مصر متجه نحو الإمارات لنقل الخبرات المصرية".

وأشار إلي إن مؤتمر COP27 وضع كل القضايا المتعلقة بتغير المناخ فى الإطار التنفيذي، مشيرا إلي أن الرئاسة المصرية للمؤتمر ستستمر فى العمل والتنسيق من أجل الدفع قدمًا بشأن قضية المناخ، خاصة لدعم الدول المتضررة للقيام بمسئولياتها، خاصة أن معظم الدول المتضررة من الدول النامية عبر توفير التمويل اللازم لذلك.

وأوضح أن هناك إدراكا عالميا بأهمية قضية المناخ وأهمية التفعيل والتنسيق والوصول لتوافق يحقق الهدف لمواجهة التغيرات المناخية فى ظل استمرار التدهور فى المناخ، مؤكدا أن الظواهر التى تعرض لها العالم خلال العام الماضى كان لها تأثير بالغ على قطاعات كبيرة من دول العالم، حيث تعرض العالم لفيضانات وأعاصير وحرائق وفيضانات باكستان، موضحا أن تدهور الاقتصاد المرتبط على هذه الظواهر واستمرارها وانتشارها جعل من هذا الحدث هو الحدث الأكبر لدى جميع الأطراف.