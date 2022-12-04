شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توافق مبدئيا على قانون الإجراءات الجنائية..وتشكيل لجنة صياغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تشكيل لجنـة فرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة، وعضوية كل من النواب، ناصر عثمان (مستقبل وطن)، وضياء داود (مستقل)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، وإيهاب رمزى (الشعب الجمهوري)، ومحمد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، ومحمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، مقرراللجنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة وخبراء من المستشارين وأساتذة الجامعات، على أن تتولى اللجنة مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على اللجنة.

ويتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.

كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.