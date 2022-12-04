شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد عقوبة التباهى بالسلاح عبر "السوشيال ميديا".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المؤبد عقوبة التباهى والهزار بالسلاح عبر السوشيال ميديا"، استعرض خلاله قانونا جديدا يُجرم عرض صور الأسلحة على الإنترنت، تصل فيه العقوبة للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 10 ملايين جنيه حال ارتباط الجريمة بالإتجار فى الأسلحة دون ترخيص، وإليكم التفاصيل كاملة:

المؤبد عقوبة التباهى بالسلاح عبر "السوشيال ميديا".. قانون جديد يُجرم عرض صور الأسلحة على الإنترنت.. العقوبة تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 10 ملايين جنيه حال ارتباط الجريمة بالإتجار فى الأسلحة دون ترخيص



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