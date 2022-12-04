شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة "النواب" تناقش دور الحكومة فى تنمية الصناعة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في تنمية الصناعة الخضراء المستدامة وتعزيزها في القطاع الصناعي.

وخلال الاجتماع أكد النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، أن الدولة المصرية أبدت اهتماما كبيرا بالاستدامة البيئية وأعدت محورا كاملا في خطتها 2030 للتنمية المستدامة، والصناعة الخضراء المستدامة هامة للغاية والتحول الأخضر مختلف عن الاستدامة وبالتالي عملنا يجب أن يكون للصناعة الخضراء للاستدامة.

أضاف عوض الله، أن أوروبا بدأت في تطبيق الاشتراطات البيئية، موضحا أننا نحتاج لوسيلة تضمن تطبيق الأكواد البيئية في الصناعة في مصر كذلك هناك اشتراطات بيئية للتمويل والبنوك تضع شروطا تتضمن أكواد بيئية للتمويل

وطالب عوض الله، بتقديم لم يجتمع العالم علي قضية مثل قضية الحفاظ علي الكوكب من المتغيرات البيئية، كما طالب وزارة الصناعة بتنفيذ تدريب للتعرف علي طرق وتسويق المنتجات المتعلقة بالصناعة الخضراء والحصول علي دورات تدريبية للعاملين في الصناعة الخضراء.