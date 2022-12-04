شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يرصد أمام "خارجية النواب" إنجازات مصر من تنظيم قمة كوب 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أهم الإنجازات التي تحققت من تنظيم مصر قمة التغيرات المناخية كوب 27، التي نظمتها مصر الشهر الماضي، بحضور غالبية زعماء ورؤساء دول العالم.

وقال السفير سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، لعرض ما تم في قمة المناخ (COP27) من مفاوضات، والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي ابرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة إن ما حققه مؤتمر COP 27 يؤكد أن قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ، حيث لم يكتفي بالقرارات التقليدية، بل سعى منذ اللحظة الأولى والإعداد خلال السنة الرئاسية – الانتقال من الرئاسة البريطانية إلى المصرية- لتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة، بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوقا للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات الضخمة خاصة في الدول النامية، مؤكدا أن إنشاء صندوق الأضرار من أهم المكاسب التي تحققت فى قمة المناخ كوب 27.

وأضاف شكري أن ما حققه مؤتمر COP 27 بمدينة شرم الشيخ هو إنجاز تاريخي بعد 27 سنة من التناول والمطالبة من الدول الأفريقية والنامية بأن يتحقق ذلك ليؤكد نجاح المؤتمر والأطراف كذلك نجاح لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته، وعملت على تجاوز كل التحديات المرتبطة وما جرى من مشاورات وقيادة العمل بشكل موضوعي وشفاف ومكتمل كافة العناصر التي أسهمت من قبل الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

وتابع "ما جرى خلال المؤتمر يؤكد أن برنامج شرم الشيخ للتكيف هو خطة عمل أخرى تؤكد الطموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية لتفتح الباب لمزيد من الإجراءات الحكومية للعمل على تخفيف الانبعاثات، كما تم اعتماد العديد من الإجراءات الأخرى".

وأشار إلي أن مصر عملت على قدم وساق لإنجاح المؤتمر الذي شارك 112 فيه رئيس دولة ورئيس وحكومية، وهي مشاركة فاقت كوب 26".