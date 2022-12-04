شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود سعد: حوار البرلمان الأفريقى بالمغرب يستهدف القضاء على ظاهرة الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النائب الدكتور محمود سعد، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقي، اليوم الأحد، فى حوار البرلمان الأفريقي التي تحتضنه دولة المغرب الشقيقة، الذي سيعقد اليوم وحتى السادس من شهر ديسمبر.

وأكد النائب الدكتور محمود سعد، في تصريحات له اليوم، أن البرلمان الأفريقي سيناقش السلطة التشريعية والمجتمع المدني، تحت عنوان "شركاء محتملون في مجال تمكين الشباب"، وأيضا "كيف يمكن للشباب تسخير أجندة 2063 للقضاء على الجوع وسوء التغذية؟" و"تمكين الهيئات التشريعية من أجل النهوض بدور الشباب في القضاء على الجوع وسوء التغذية".

وأضاف نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الافريقي، إننا علي ثقة بمساهمة البرلمان الإفريقي بشكل واعد وهادف فى تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي الذي يسعى بكل قوة للقضاء على ظاهرة الجوع وسوء التغذية العالمية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.