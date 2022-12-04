شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنعي مفيد فوزى: كان محاوراً متميزاً وصاحب بصمة فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي والأعلامي الكبير مفيد فوزي، والذي وافته المنيه صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 89 عاماً.

ونعى "الشوربجي" في بيان صحفي له اليوم، الراحل مفيد فوزي، قائلاً :"إنه كان قيمة وقامه صحفية و إعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء، ولم يتوان في يوم من الأيام عن نقل خبراته إلى الأجيال الشابة".

يذكـر أن الإعلامي مفيد فوزي، كان رئيساً لتحرير مجلة صباح الخير، ومحاوراً متميزاً صاحب بصمة فريدة وقدم الكثير من البرامج الإذاعية والتليفزيونية بمختلف الدول العربية.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية و أسرة الفقيد ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.