شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" ناعية مفيد فوزي: صاحب رأي حر وتاريخ حافل من العطاء الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الكاتب الصحفى الكبير والإعلامى مفيد فوزي، الذى رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة الوطنية فى بيان لها اليوم، أن الإعلامى الكبير مفيد فوزى، يعد الراحل من رواد العمل الصحفى الذين قدموا إعلاما صادقا مهنيا، وساهم من خلال برامجه المتميزة للشاشة فى تنوير وتثقيف المشاهد المصرى والعربي، كما قدم من خلال كتابته المتميزة معالجات واقعية لكثير من مشاكل وهموم المواطن وستظل إبداعات محفورة فى أذهان وقلوب محبية.

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولاسرة الإعلام والصحافة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.