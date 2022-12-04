نواب يعلنون موافقتهم على قانون حماية المنافسة: يضمن حماية الاقتصاد

القاهرة - سامية سيد - أعلن سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحا أن السوق الحر يحتاج لتعديل القانون فيما يخص الممارسات الاحتكارية، كما لفت إلى أن التعديل المطروح على القانون متوازن معلنا موافقته على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

فيما قال محمد هاشم عضو مجلس النواب، أن هناك احتكار داخل السوق ولابد أن يكون القانون شاملا كل مناحى الحياة موضحا أن الحكومة تصادر التقاوى على أنه احتكار وهو خاص بوزارة الزراعة مثلما يحدث فى محافظة كفر الشيخ مطالبا الحكومة أن تطبق القانون بشكل فعال.

بدورها أكدت نشوى رائف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يساعد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ويضمن حماية الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية معلنة موافقتها على المشروع من حيث المبدأ.

وقال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن القطاع الخاص ووصول حجمه إلى 30% فقط من حجم استثمارات الدولة تحتاج منا إلى وقفة، ومن ثم نحتاج لتعديل هذا الأمر ويجب أن نعيد قالنظر فى القانون الخاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة ومن ثم نحتاج نظرة شاملة معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

وأعلن النائب محمد المرشدى، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون وأتمنى أن يكون لديها الرد الشافى أن الحكومة ضعيفة ومتخاذلة فى مكافحة الممارسات غير الشرعية فى النشاط الاقتصادى الموجود فى الشارع المصرى متسائلا كيف ستقوم الحكومة بحماية الأسواق والممارسات غير الشرعية للبضائع والسلع الموجودة فى الأسواق.

وطالب أن يكون هناك وقفة مع الحكومة بشأن الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب ومنع الممارسات غير الشرعية معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.