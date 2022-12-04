سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة في جنوب إسرائيل

جنود إسرائيليون في موقع الحادث عند مدخل مدينة نابلس حيث قُتل الفلسطيني عمار هادي مفلح مساء الجمعة (أ ف ب)

تل أبيب: سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة غير مأهولة في جنوب إسرائيل، مساء السبت، من دون أن يسبب إصابات أو أضراراً، كما أعلن الجيش في بيان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور، علماً أن حركة «الجهاد الإسلامي» هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قيادييها الخميس في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي رد باستهداف موقعَي مراقبة تابعين لحركة «حماس» في شرق مدينة غزة بعيد إطلاق الصاروخ.

وتأتي عملية إطلاق الصاروخ، وهي الأولى منذ شهر وفق الجيش، بعد يوم من مقتل الفلسطيني عمار هادي مفلح (22 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، في ظروف ملتبسة. ففي حين قال حرس الحدود الاسرائيليون إنه حاول طعن أحد عناصرهم، أفاد مسؤول فلسطيني بأنه قتل خلال شجار.