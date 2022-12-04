شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يحيل رسالة "الشيوخ" بشأن موافقته على قانون التصالح بمخالفات البناء للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، إلى اللجنة التشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD" وتم احالته إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أخطر اللجان المختصة، برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب/ إيهاب منصور، و النائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة.