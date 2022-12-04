الأعلى للإعلام ينعي مفيد فوزي: فقدنا رمزا إعلاميا وصحفيا كبيرا

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر؛ الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزي؛ التى وافته المنية اليوم.

وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أن مصر فقدت إعلاميا وصحفيا كبيرا ورمزا من رموز الإعلام المصرى والعربي؛ مضيفا أن الفقيد كان له العديد من البصمات فى التلفزيون والإذاعة والصحافة المصرية والعربية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الإعلامية والصحفية؛ دعيا الله أن يتقبله فى الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعد الراحل مفيد فوزي، واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين وله تاريخ كبير فى العمل الإعلامى والصحفي.

ولد فوزى فى العام 1933 بمحافظة بنى سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامى وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية فى إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية فى الأردن والإمارات وقطر.