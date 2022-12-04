مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 29 طلبا مقدما من الأعضاء

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هيئة مكتب مجلسه فى تحديد موعد مناقشة 29 طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات والقضايا، مثل دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما والتعامل مع بعض المصانع وإجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة، وبشأن الأدوية المخصصة للمستشفيات والأخرى التى تباع للصيدليات الخاصة والاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.

وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه و زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة ،بالإضافة إلى سياستها بشان شغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة و الرقابة على انتاج وتوزيع الدواء فى مصر و الحد من مشكلة البطالة و توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

كما تشمل طلبات المناقشة، استيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة و استصلاح الأراضى لتوسيع الرقعة الزراعية و تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح و الاهتمام بقصور الثقافة وكذلك الحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمى و التوسع فى إنشاء مشروعات صديقة للبيئة و التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو و الاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي، بالإضافة إلى إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز و زيادة أعداد خريجى مدارس ومعاهد التمريض لسد العجز فى أطقم التمريض وتيسير إجراءات تقنين أراضى وضع اليد و دعم وتطوير الصناعة المصرية للنهوض بالمنتج، و زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل و الحد من الزيادة السكانية و الحد من تفشى عدوى فيروس الجهاز التنفسى الخلوى و تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار.