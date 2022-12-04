 الخارجية الأميركية: لينتبه النظام الإيراني إلى رغبة الشعب في التغيير

04 ديسمبر , 2022
واشنطن: في ظل تأييد الولايات المتحدة الواسع للاحتجاجات في إيران ودعمها للمحتجين، شددت الخارجية الأميركية على ضرورة أن ينتبه النظام هناك إلى رغبة الشعب الإيراني في التغيير.
وأضاف مصدر في الوزارة أن السلطات الإيرانية تواصل ترهيب الناس وقمع حريتهم حتى في الخارج، في تصريح نقله موقع “إيران انترناشيونال”.
كما انتقد استمرار النظام الإيراني في استخدام أساليب قمع في وجه المحتجين المنتفضين منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
جاء ذلك بعد ساعات من نشر الوزارة قائمة بالدول التي تنتهك الحريات الدينية، أوردت فيها ثلاث دول هي الصين وإيران وروسيا، مشددة على أنها “دول خاصة تثير القلق”.
أتت هذه التطورات على وقع إعلان الحرس الثوري هذا الأسبوع مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات قبل أشهر.
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