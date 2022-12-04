انت الان تتابع خبر أكبر ذكر سلحفاة بالعالم.. "جوناثان" يحتفل بعيد ميلاده الـ 190 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق موقع "abc"، حصلت "جوناثان" على لقب غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أقدم حيوان بري حي في العالم

ويعتقد أن جوناثان قد ولدت حوالي عام 1832، وتم إحضارها إلى أراضي المملكة المتحدة عبر البحار من سيشيل بعد 50 عاما.



وسيتم الاحتفال بجوناثان لمدة ثلاثة أيام، حيث تسكن في منزل حاكم جزيرة سانت هيلينا التي تعتبر إقليما تابعا لبريطانيا.

وبمناسبة عيد ميلاد جوناثان أصدرت السلطات في الجزيرة "سلسلة من الطوابع التذكارية".