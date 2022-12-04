بعد توقف مؤقت.. عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي عادت مرة أخرى، بعد توقف مؤقت نتيجة الأحوال الجوية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مطار بغداد الدولي، توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها: "تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".