انت الان تتابع خبر طرد زيدان وهدف البرازيل.. التاريخ يعيد نفسه في كأس العالم والان مع التفاصيل

النسخة الحالية لكأس العالم في قطر عادة الاحداث السابقة، البطاقة الحمراء الذي حصل عليها قائد المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان خلال مواجهة المنتخب الايطالي بكأس العالم 2006، عادت السيناريو من جديد في مباراة الكاميرون امام المنتخب البرازيلي في مونديال قطر، عندما قام لاعب المنتخب الكاميروني فينسن ابو بكر بتصرف "متهور" وخلق قميصه اثناء تسجيل الهدف فاشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه.

البطاقة الحمراء في كأس العالم قد تنهي مصير منتخب وآمال الجماهير الكروية، وقد تعود بثمارة وتبقى في سجل المونديالات، فزيدان قاد منتخبه الفرنسي الى الخسارة بتصرفه، ولكن المهاجم الكاميروني قاد منتخبه الى التاريخ، فالفوز على البرازيل من قبل منتخب أفريقي لا يأتي الا مرة واحدة بعد كل عقدين.

*هدف قاتل



هزت الكرة شباك السيلسياو بواسطة "فينسن أبو بكر" لاعب المنتخب الكاميروني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل طرده، وهي نفس الحادثة التي حدثت في مونديال روسيا عام 2018 عندما قامت البرازيلي بتسجيل هدف الحسم ضد المكسيك في الوقت القاتل من عمر المباراة، وبهذا يعيد منتخب الكاميرون حادثتين ترسختا في ذاكرة المشجعين.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 4 نقاط إلا أنه ودع البطولة على الرغم من ذلك بعد فوز سويسرا على صربيا (3-2) ليصعد المنتخب السويسري إلى ثمن نهائي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف البرازيل.

يذكر أن الخسارة أمام الكاميرون هي الأولى للبرازيل في دور المجموعات في كأس العالم منذ مونديال عام 1998 في فرنسا، فيما حققت منتخبات إفريقيا الفوز السابع في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات والتي شهدت انتصارات قلبت الموازين، وخاصة من جانب ممثلي القارة السمراء.

البداية كانت مع المنتخب السنغالي الذي حقق انتصارين على قطر والإكوادور وصعد كوصيف للمجموعة الأولى خلف هولندا.

وتمكن المنتخب المغربي من جمع 7 نقاط والتأهل كأول المجموعة السادسة على حساب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

منتخب المغرب تعادل مع كرواتيا وفاز على بلجيكا وكندا، ليحقق تأهلا تاريخيا هو الأول منذ نسخة المكسيك 1986.

ورغم عدم تأهل المنتخب التونسي عن المجموعة الرابعة، إلا أنه أنهى مشواره بمفاجأة مدوية تتمثل في تحقيق الفوز على فرنسا حامل اللقب، بهدف دون رد.

ونجح المنتخب الغاني في الفوز على كوريا الجنوبية بالجولة الثانية 3-2، ولكنه فشل في الصعود للدور ثمن النهائي، تاركا بطاقتي التأهل للبرتغال والفريق الآسيوي.

أما المنتخب الكاميروني فقد حقق مفاجأة استثنائية بانتصار تاريخي على البرازيل في ختام دور المجموعات 1-0، لكنه ودع البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي ينجح خلالها المنتخبات الأفريقية في تحقيق 7 انتصارات خلال نسخة واحدة، والعدد قابل للزيادة مع تأهل المغرب والسنغال للمرحلة المقبلة. سجل ييري مينا، مدافع كولومبيا، هدف التعادل لصالح بلاده أمام انجلترا في الدقيقة 93 ضمن مباريات ثمن النهائي.