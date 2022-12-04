انت الان تتابع خبر بينها إزالة 8 تجاوزات على مواقع اثرية.. حصيلة أمنية خلال أسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/11/27 ولغاية 2022/12/3 تتمثل بـ :ـ
واجبات مراكز الشرطة 2343
القبض مطلقي العيارات النارية 26
إحالة متهمين الى المحاكم 237
القضايا الخاصة بالمخدرات 58
إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8
دعاوى حالات العنف الاسري 669
اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 508
مضاهات طبعات الأصابع 108
اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422
طبع لوحات السيارات 9425
اصدار اجازات السوق 27359
اصدار سنوية السيارات 16012
القبض مطلقي العيارات النارية 26
إحالة متهمين الى المحاكم 237
القضايا الخاصة بالمخدرات 58
إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8
دعاوى حالات العنف الاسري 669
اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 508
مضاهات طبعات الأصابع 108
اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422
طبع لوحات السيارات 9425
اصدار اجازات السوق 27359
اصدار سنوية السيارات 16012