انت الان تتابع خبر بينها إزالة 8 تجاوزات على مواقع اثرية.. حصيلة أمنية خلال أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/11/27 ولغاية 2022/12/3 تتمثل بـ :ـواجبات مراكز الشرطة 2343القبض مطلقي العيارات النارية 26إحالة متهمين الى المحاكم 237القضايا الخاصة بالمخدرات 58إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8دعاوى حالات العنف الاسري 669اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 508مضاهات طبعات الأصابع 108اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422طبع لوحات السيارات 9425اصدار اجازات السوق 27359اصدار سنوية السيارات 16012