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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن الاحتفالات بعيد الاتحاد عبر السنوات الماضية حملت أبعادًا مميزة.

قرقاش يؤكد أن احتفالات عيد الاتحاد تحمل مضمونا عميقا في حب الوطن

وربط الدكتور قرقاش بين الإبداع والتنظيم المتقن وبعث الفرح بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للإمارات من جهة وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من جهة أخرى.

جاء ذلك في تغريدة للمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات عبر تويتر في تعقيب على احتفالات عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إنه كما تحمل الاحتفالات "في طياتها بهجة فنية وبصرية فهي تحمل كذلك مضمونًا عميقًا في حب الوطن والولاء له".

وكتب قرقاش عبر تويتر قائلا: "احتفالاتنا بعيد الاتحاد عبر السنوات الماضية لطالما حملت أبعادًا مميزة من الإبداع والتنظيم المتقن ومبعث على الفرح بالمناسبة العزيزة، وهي في ذات الوقت أحد أسس تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها، فكما تحمل في طياتها بهجة فنية وبصرية فهي تحمل كذلك مضمونًا عميقًا في حب الوطن والولاء له".

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتفت دولة الإمارات، بعيد الاتحاد الـ51، فيما تواصل جهودها لتعزيز التضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس بها قبل 41 عاما.

ويعد عيد الاتحاد الـ51 هو أول يوم وطني في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تولى مقاليد الحكم 14 مايو/أيار الماضي.

ومنذ توليه رئاسة دولة الإمارات يواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مسيرة بدأها المغفور له والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأكملها أخوه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في تعزيز مسيرة التضامن الخليجي.

لوحة جماهيرية تعكس فخرهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات، رسمها أبناء القبائل الإماراتية التي شاركت اليوم السبت في "مسيرة الاتحاد".

المسيرة، التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف مواطن، شهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.

ورسمت مشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في انطلاق المسيرة، لوحة هي الأجمل في التلاحم بين الشعب والقيادة.

مشهد مهيب مليء بدلالات قوية تعكس مدى الترابط بين الشعب الوفي وقيادته الحكيمة، زاد من جمالياته هذا التفاعل بين الشعب والقيادة.

ورفع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علم الإمارات ملوحا به لرد تحية المشاركين في المسيرة، الذين تباروا للتعبير عن الحب والولاء للوطن والقيادة من خلال القصائد الحماسية، والأهازيج الوطنية، ورفع لافتات الشكر للقيادة.

وأكد أبناء القبائل أن مسيرة الاتحاد، مسيرة الخير والنماء والعطاء، تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات.

وقدم أبناء الإمارات لوحات من الأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن هويتهم وتراثهم وارتباطهم العميق بهذه الأرض الطيبة وقوة التلاحم وترابط النسيج المجتمعي للإمارات ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة ومجددين عهد الولاء للقيادة الحكيمة.

وتضمنت الفعاليات، التي بدأت بالسلام الوطني للدولة، الأغنية الترحيبية وعرض الفرسان والخيول و"مسيرة القبائل"، إضافة إلى "الندبة وسايس الخيل ومسيرة الخيل والهجن والعيالة" بجانب القافلة التراثية و"فن التشوليبة" وعرض "الخيل والهجن" وفقرة "فن العازي" والعيالة الختامية، فيما زينت طائرات الاستعراض الجوي سماء الوثبة بألوان علم دولة الإمارات خلال فعاليات المسيرة.

وتحظى "مسيرة الاتحاد" برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فيما تمثل الفعالية السنوية احتفاء بروح الاتحاد.

وتعد المشاركة في "مسيرة الاتحاد" رسالة تأكيد على قوة تمسك أبناء الإمارات باتحادهم والحفاظ على الإرث والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى أبناء الإمارات وإخوانه المؤسسين.

وانطلقت المسيرة في موقع مهرجان الشيخ زايد 2022 في منطقة الوثبة بأبوظبي، بمشاركة حاشدة وواسعة لأبناء القبائل من مختلف مناطق الدولة ومدنها، هدفها الرئيسي تجديد عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.