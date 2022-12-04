شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي، الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، صباح اليوم، وفاة مفيد فوزي عبر حسابه على موقع "تويتر".

عاجل.. وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي

وتدهورت الحالة الصحية للإعلامي والصحفي المصري مفيد فوزي في الفترة الأخيرة وعانى من آلام شديدة وحجز داخل المستشفى لأيام.

ومرّ مفيد فوزي بأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة أقرب اثنين لقلبه، الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

خضع مفيد مؤخرا لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، إلا أنه عانى من مضاعفات خطيرة بعدها، وناشد إعلاميون مصريون نقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة لعلاجه.

لسنوات طويلة كان مفيد فوزي أحد أشهر الكتاب الصحفييين والإعلاميين المصريين، وهو من مواليد 19 يونيو/ حزيران 1933 بمحافظة بني سويف.

تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للتلفزيون.

تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة، وأنجب منها ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي.

وخلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير والرؤساء في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ.

حاور رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، كما حاور جميع وزراء الداخلية بداية من: حسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وزكي بدر حسن الألفي، وحتى حبيب العادلي، كذلك العديد من رؤساء الوزارات في مصر، أهمهم:عاطف عبيد، كمال حسن علي، وعلي لطفي، وكمال الجنزوري، وأحمد نظيف.

كذلك شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحافي ومحاور، هما "حديث المدينة" من إنتاج ماجدة الصباحي، و"معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي.

اقترن اسم المحاور مفيد فوزي ببرنامج "حديث المدينة" الذي بدأه في 13 مارس/ أذار 1998، وكان ذلك لمواكبة فكرة برنامج ناجح في لندن بعنوان "Talk of the town". ويعد برنامج "حديث المدينة" من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التليفزيون إلى الشارع المصري.