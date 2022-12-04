شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعي اللواء ناجي شهود نائب مدير المخابرات العسكرية الأسبق: وهب حياته لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بخالص الحزن والأسى، اللواء ناجي شهود نائب مدير المخابرات العسكرية الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

ووصف "مطر" اللواء ناجي شهود بالإنسان المصري الذي وهب جل حياته لبلاده ووطنه متقدما بخالص التعازي لأسرة الراحل داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان وأنا لله وأنا اليه راجعون".