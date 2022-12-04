شكرا لقرائتكم خبر عن التراخى فى الإبلاغ.. ليه المبتز الإلكترونى بيطلع براءة؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ليه المبتز الإلكترونى بيطلع براءة؟"، استعرض خلاله حكما قضائيا يكشف الأسباب التي تؤدى إلى حصول المتهمين بالابتزاز الإلكترونى على أحكام بالبراءة أبرزها "التراخى والتأخير في الإبلاغ"، وكيفية إثباتها، وعقوبة الابتزاز الإلكتروني وأركانه وكيفية اثباته في القانون، وإليكم التفاصيل كاملة:

"ليه المبتز الإلكترونى بيطلع براءة؟".. التراخى في الإبلاغ كلمة السر.. صاحب عمل يطلب الزواج من إحدى الموظفات ويهددها بتسريب صور لابتزازها.. المجنى عليها تقيم دعوى تهديد وابتزاز إلكتروني.. والمحكمة تقضى بالبراءة



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