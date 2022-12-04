ليبيا: الدبيبة يتعهد بمنع الحروب

طرابلس: أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة أنه «مستعد للتضحية بنفسه لمنع عودة الحرب إلى البلاد مجدداً»، فيما دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه مجدداً إلى عقد جلسة رسمية في بنغازي الثلاثاء المقبل، وسط مساعٍ من بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة في مدينة الزنتان على مسافة 180 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وزعم الدبيبة خلال اجتماع أمس في العاصمة طرابلس مع المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرابلس، أن «حكومته جاءت لتقضي على الحروب والانقسام». وقال: «مُستعد للتضحية بنفسي، حتى لا تعود الحرب لليبيا مرة أخرى». وتعهد بأنه «لا خطف ولا قتل بعد اليوم».

وبعدما وعد بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعوق مشاركة كل الضحايا الذين تسببت الحروب في إعاقتهم في مناشط الحياة وضمان حقوقهم. قال الدبيبة: «لدينا توجه حقيقي للعمل على تكييف التشريعات واللوائح لصالح ذوي الهمم»، لافتاً إلى أنه وجّه بتهيئة مسارات حركة ذوي الهمم في المباني والمواصلات وتوفير وسائل ومعدات الاتصال المخصصة لهم، ودعم المحتوى التوعوي في الإعلام.

بدورها، ادعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن «الانتخابات تعد أولوية لدى الحكومة، وأنها تعمل جاهدة لتكون آخر حكومة مؤقتة»، على حد تعبيرها.

وحذرت في محاضرة ألقتها مساء أول من أمس في جامعة «كينجز كوليدج» في العاصمة البريطانية لندن، «من خطر الانتكاس والعودة لحكم الفرد». وزعمت أن «الحكومة قامت بما وصفته بـ(عمل عظيم) في تأمين البلاد، مقارنة بالأعوام الماضية». وأضافت: «نبذل قصارى جهدنا لتمهيد الطريق للانتخابات»، مؤكدة «استعداد الحكومة لتأمين الانتخابات وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لإجرائها». وزعمت أيضاً تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا.

إلى ذلك، دعا عقيلة صالح في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع (الثلاثاء) في بنغازي لمناقشة العديد من القوانين المدرجة في جدول أعمال وانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

واستبق 50 من أعضاء مجلس الدولة، الاجتماع المرتقب لرئيسي مجلسي النواب والدولة برعاية أممية في الزنتان، الذي ترددت معلومات عن تأجيله يومين، بسبب ما وصف بـ«أسباب لوجيستية»، ببيان مشترك طالبوا خلاله «وضع تراتبية كأساس للتفاوض بين المجلسين» في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية بالإضافة إلى ملف المناصب السيادية.

ويعتبر لقاء الزنتان المرتقب، هو الأول من نوعه داخل البلاد بين صالح والمشري، بعد سلسلة اجتماعات عقداها في المغرب ومصر وتركيا بهدف إنهاء الخلافات العالقة بينهما حول مصير حكومة الدبيبة. وأكدت مصادر في البعثة الأممية وجود اتصالات مع بلدية الزنتان لاستضافة الاجتماع الذي يستهدف إبرام اتفاق حول السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

وبينما أبلغ مصطفى الوكواك، رئيس مجلس أعيان المدينة، وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أنها جاهزة لاستضافة الاجتماع للوصول إلى توافقات للخروج من الأزمة الحالية. اشترط عمران العمياني، عميد بلدية الزنتان، الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، واتباع ما وصفه بالتسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات.

إلى ذلك، أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيبة أن عناصره خاضت ما وصفه بـ«اشتباك مباشر مع عصابات التهريب»؛ عبر استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة كانت سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.

وأدرج في بيان هذه العملية في إطار ردع هذه العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب الليبي ولا تلتفت لحجم معاناة العديد من مناطق الجنوب بسبب عدم توافر الوقود، مشيراً إلى أن قواته مستمرة في قطع خطوط التهريب، رغم ما تعانيه من نقص كبير في الإمكانات اللازمة من التموين والاحتياجات اليومية.