انت الان تتابع خبر اعتقال 15 متهماً بمواد قانونية مختلفة في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة شرطة محافظة صلاح الدين نفذت، اليوم الاحد، حملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على(١٥) متهما بمواد قانونية مختلفة واودعتهم التوقيف".وأضافت إن "مفارزها نفذت أيضا واجبات وكمائن لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراق ثبوتية".