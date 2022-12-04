انت الان تتابع خبر إثر الاحتجاجات الشعبية.. إيران تتخذ اجراءً جديداً بشأن "شرطة الأخلاق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إن إغلاق "شرطة الأخلاق"، أو ما تسميها السلطات "دورية التوجيه"، جاء بقرار من الجهة التي أسستها، وليس من خلال القضاء الإيراني.

واضاف: "لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه. ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع"، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.



وبين بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: "إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة".

وذكر: "بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسية، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة".

وسبق أن أعلن المدعي العام كذلك مراجعة قانون اللباس.

وتأتي هذه القرارات في مراجعة للسلطات لأسباب الاحتجاجات المستمرة والمتصاعدة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد توقيفها ثلاثة أيام من "شرطة الأخلاق" بدعوى "لباسها غير المحتشم".

