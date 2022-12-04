شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم رعاية 5 نجوم لكبار السن.. اعرف تفاصيل خدمة رفيق المسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت المادة 1 من باب الأحكام والتعريفات بمشروع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيا، مجموعة هامة من التعريفات، والتي من أبرزها خدمة رفيق المسن، وأشارت المادة أن "خدمة رفيق المسن هي خدمة تقدم بواسطة أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم من خلالها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه والوفاء باحتياجاته اليومية داخل منزله أو في المستشفيات أو في مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.

كما عرفت المادة أن مؤسسات العمل الأهلي هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بينما الاستغلال هو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن بدون وجه حق.