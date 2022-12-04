شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الجمهورية الجديدة.. أكبر عملية تطوير في تاريخ الموانئ المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية تحقيق العديد من الإنجازات العديدة في شتى المجالات المختلفة ومنها تطوير الموانئ البحرية الذى يتم بشكل كبير في الدولة المصرية، وذلك لتشكيل أساطير وموانئ بحرية مماثلة للدول الكبرى.

وأكدت دراسة لمؤسسة "ماعت" أن الدولة المصرية تفتح شريان السكك مع العالم كله من خلال هذه الموانئ البحرية، حيث جاءت خطط الحكومة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بكافة القطاعات لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة، وهو ما تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.