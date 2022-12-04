الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة ومواجهات في الضفة الغربية

استهدف جيش الاحتلال، ليل السبت، مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في حين ردت الأخيرة عليه برشقات صاروخية.



ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة بعد إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية ردا على غارات للاحتلال الإسرائيلي.



وفي حين قالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن القصف الإسرائيلي استهدف أرضا فارغة شرقي محافظة الوسطى، وأخرى شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، زعم الاحتلال أنه هاجم نفقا وورشة لإنتاج الأسلحة والصواريخ لحركة حماس.



وأضافت وسائل إعلام محلية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخا مضادا للطائرات باتجاه طيران الاحتلال، الذي كان يشن غارات على موقع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور لكن حركة الجهاد الإسلامي كانت قد هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قيادييها، الخميس، في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي رد باستهداف موقعَي مراقبة تابعين لحركة حماس في شرق مدينة غزة بعيد إطلاق الصاروخ.



وتأتي عملية إطلاق الصاروخ، وهي الأولى منذ شهر وفق الجيش، بعد يوم من استشهاد الشاب الفلسطيني عمار هادي مفلح (22 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.



وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 20 فلسطينيا بالرصاص والاختناق، السبت، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال عند مدخل قرية أوصرين جنوب نابلس، احتجاجاً على إعدام الشاب مفلح.



وخرج المحتجون في مسيرة غاضبة باتجاه مدخل قرية أوصرين المغلق من قبل الجيش الإسرائيلي منذ عدة أشهر. ورشقوا قوات الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة وأشعلوا الإطارات المطاطية، ليرد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز.



وذكرت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني أن حصيلة مواجهات أوصرين هي “20 إصابة، بينها 5 بالرصاص المطاطي، نقلت واحدة منها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس لتلقّي العلاج.



ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مفلح برصاص القوات الإسرائيلية في حوارة.



وكانت هيئة البث العبرية قالت إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الفلسطيني بعد طعنه اثنين منهم أصيبا بجروح طفيفة، وهو ما كذبته مقاطع فيديو التقطها فلسطينيون كانوا في المكان حيث قام جندي إسرائيلي بإطلاق النار من مسافة صفر تجاه الفلسطيني ليستشهد على الفور.



واستشهد ما لا يقل عن 145 فلسطينيا هذا العام في كل أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 وإسرائيل ومدينة القدس.



(وكالات)