شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الخارجية يعرض إنجازات قمة المناخ أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا اليوم الأحد لعرض ما تم في قمة المناخ (COP27) من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي ابرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة، وذلك وسط حضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية.

وكان النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ يشهد له كل الأطراف الدولية، وكل من شاركوا لمسوا بشكل مباشر منهم الإشادة الكبيرة بها، رغم مشاركة الآلاف إلا أن مصر استطاعت تنظيمها على أكمل وجه بجانب الدور المصري في التعامل بعملية التفاوض وهو ما يمكننا القول إن مصر حققت نموذج رائع في التنظيم.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قمة المناخ ستعود على مصر بإيجابيات على مستوى السياسة الخارجية المصرية، ولصورة ومكانة مصر وتعزيزها على المستوى الدولي، كما سيكون له مردود على المستوى السياحي وكوجهة لسياحة المؤتمرات، ما يجعلها نقطة انطلاق لافريقيا في التعامل مع التحول الأخضر وكل السياسات التى تهدف لها الدول المختلفة من التنمية في افريفيا ما يجعلها إشارة إيجابية غاية في الأهمية.

واعتبر أنه استغلالا لنجاح هذه القمة، يجب أن يكون هناك تحرك مصري كبير من مختلف الوزارات ذات الشأن، لسرعة تنفيذ ما أسفر عنه من المؤتمر من توأمة او تعاون مشترك والقدرة على وجود متابعة حثيثة لما أسفر عنه المؤتمر من نتائج وهو ما يقع عاتق الحكومة في هذا الشأن.