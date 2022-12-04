شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش خطط الحكومة لمواجهة ظاهرة التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن موضوع خطط وزارة التضامن الأجتماعي للحد من ظاهرة التسول.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب نور أسعد أبو ستيت، بشأن موضوع ترميم وتطوير منازل المواطنين الفقراء، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير عبدالخالق، بشأن موضوع تعاقدات الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مع شركة اتحاد بنوك مصر لإصدار فيزا ميزا مجاناً لأصحاب المعاشات من بداية شهر نوفمبر، وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم، بشأن موضوع إلزام الأشخاص ذوي الإعاقة في أوراق التقدم للوظائف بتوفير وتقديم شهادة التأهيل وعدم قبول كارت الخدمات المتكاملة.