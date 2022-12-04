شكرا لقرائتكم خبر عن الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائحون أمام لجنة السياحة بالـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائحون في المنطقة السياحية في أهرامات الجيزة، وخطة وزارة السياحة والآثار لإعادة تخطيط وتطوير المنطقة بما يسهم في زيادة الترويج للمنطقة سياحيا.

وكانت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قالت إن مصر لا تتبوأ مكانة متقدمة فى الملف السياحى، متابعة:" منذ فترة نسمع عن 30 مليون سائح، و30 مليار دولار إيرادات، صعب التحقق من 30 مليون سائح لعدم وجود غرف، ولكن من الممكن تحقيق 30 مليار دولار إيرادات".

وتساءلت على:" ما هي خطة الوزارة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى القطاع السياحى، ومن الأهم أن يكون لدينا منتج وتطوير للأماكن السياحية لجلب المستثمرين، خاصة ونحن لدينا العديد من المقاصد السياحية والمقومات، ومن ثم ينقصنا الحوافز الاستثمارية وتقديم خدمة جيدة للسائح، والعمل على ملف السياحة المستدامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمواجهة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق.