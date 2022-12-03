انت الان تتابع خبر اعتقال 22 شخصاً بينهم بتهمة "الإرهاب" في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال 22 شخصاً بينهم بتهمة "الإرهاب" في أربع محافظات.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة السابعة والعاشرة والرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من هذه المحافظات".

وأضافت "أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضائي الرمادي والمجر الكبير و(20) متهم بقضايا متنوعة في الأقضية (القائم والمجر الكبير والهارثة والمدينة والرمادي والموصل)".