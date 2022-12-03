شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية بتضامن النواب: الدولة تقدم الخدمة لذوى الإعاقة بالصورة اللائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بالتهنئة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، الذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، مشيدة بجهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة، وحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تمكينهم في شتى المجالات، ورعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأضافت النائبة هند حازم حبيب، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو يولي ذوي الإعاقة أهتماما خاصا، وظهر ذلك في العديد من المبادرات الرئاسية التي تهم ذوي الإعاقة والعمل علي إشراكهم في الحياة السياسية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لهم وتمثيلها تمثيلا مشرفا في المجالات المختلفة.

وأكدت عضو تضامن النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تخصيص عام 2018 ليكون عام لذوي الإعاقة في مصر،بالإضافة الي إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 11 سبتمبر 2021 وإنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم بالإضافة الي تقديم الأجهزة التعويضية و إجراء العمليات على نفقة الدولة بالإضافة الي تقديم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة بالصورة اللائقة.

وأختتمت عضو مجلس النواب بيانها مؤكدة أنه بهذه المناسبة وجب التأكيد علي أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها تعمل علي تقديم الخدمة لذوي الإعاقة بالصورة اللائقة كما ان هناك عدد من المطالب التي تهم ذوي الإعاقة والتي يتم العمل عليها حاليا من أجل توفير حياة كريمة لجميع ذوي الإعاقة في كل مكان علي أرض الوطن.