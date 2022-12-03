شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترعى فريقا نسائيًا لكرة القدم بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رعايته لفريق كرة قدم نسائي بدائرته البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار اهتمام التنسيقية الدائم بالرياضة وحرصها لخلق جيل رياضى إيمانًا منها بأهمية ممارسة الرياضة .

وخاض الفريق الذي يضم 20 لاعبة والذى كان قد حصل علي عدد من البطولات الرياضية علي مستوى الجيزة تحت قيادة الكابتن مني عادلي والكابتن محمد عدلي، مباراة ودية مع فريق حزب التجمع انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 .

وشارك في الفاعلية كل من النائبة مارسيل سمير، والنائبة نشوي الشريف أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقام نواب التنسيقية بتوزيع شهادات تقدير للاعبات ومدربي الفريق النسائي وقدموا لهن الشكر على ما بذلوه من جهد ونجاح خلال الفترة الماضية وذلك وسط حضور أسر اللاعبات و على أنغام الأغاني الوطنية .