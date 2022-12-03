شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الأحرار: الإنتاج هو الحل للنهوض باقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرارالاشتراكيين، أن القضاء على التضخم، من أهم الموضوعات المطروحة، والتي تتلخص في عدة نقاط، أهمها ضرورة الدفع في اتجاه زيادة الإنتاج، وسرعة إزالة كافة العراقيل التي تواجه التصدير.

وشدد درويش على أن الإنتاج هو السبيل الأمثل لتعظيم الدخل القومي، من خلال وضع معايير تقوم على دراسات علمية متأنية، تضمن زيادة الإنتاج في كافة المجالات المختلفة وخاصة الزراعة والصناعية لجلب العملة الصعبة.

وقال خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، إن الإنتاج هو السبيل الأمثل لتعظيم الدخل القومي، من خلال وضع معايير تقوم على دراسات علمية متأنية تضمن زيادة الإنتاج في كافة المجالات المختلفة وخاصة الزراعة والصناعية لجلب العملة الصعبة وتقليل العجز في الموازنة وتقليص التضخم والقضاء على البطالة للوصول إلى معدلات التنمية المناسبة.