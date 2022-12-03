شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حزب الغد المصرى تدعو للاهتمام بمشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيهان الشريف، رئيس حزب الغد المصري الجديد: يجب الاهتمام بالمشروعات التي تحدث تنمية اقتصادية كبيرة لمصر، ومن أهمها مشروعات الصناعة والزراعة، فهي أساس التنمية.

وأشارت الشريف خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل، إلى أن هناك عددا من المصانع المتوقفة، يجب التركيز عليها والاهتمام وطرح رؤية حول إعادة تشغيل تلك المصانع.

الجدير بالذكر أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، يعقد اجتماعا منذ قليل، برئاسة تيسير مطر أمين عام التحالف ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة المحور الاقتصادي كأحد محاور الحوار الوطني، وتم استعراض رؤية أحزاب التحالف حول المحور الاقتصادي والجوانب التي رصدتها اللجنة الاقتصادية بالتحالف علي اعتبار أن الملف الاقتصادي هو المحور الأساسي بما يشمله من قطاعات الصناعة والزراعة، لأن الاقتصاد هو القاطرة التي تحرك كل شيء، مضيفا: "بدأنا في حصر المشاكل على أرض الواقع بالنسبة للصناعة والزراعة، حيث بدأت الأحزاب النزول إلى الشارع لمعرفة المشكلات الحقيقية وكيفية مواجهتها، كما نضع في اعتبارنا الشباب وكيف نساعده كي يحقق طموحاته بإيجاد فرص عمل، وذلك تتحرك عجلة الاقتصاد.