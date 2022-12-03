روسيا ترفض الحد الأقصى للنفط وتحذر من خفض الإنتاج

رفضت السلطات الروسية الحد الأقصى لأسعار نفط البلاد، الذي حدده مؤيدو أوكرانيا الغربيون وهددت بوقف إمداد الدول التي أيدته.

حيث اتفقت أستراليا وبريطانيا وكندا، واليابان والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، على تحديد 60 دولارًا للبرميل مقابل النفط الروسي.

ومن المقرر أن يدخل الحد حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم، إلى جانب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.

التوعد بالندم

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا بحاجة إلى تحليل الموقف قبل اتخاذ قرار بشأن رد محدد لكنها لن تقبل سقف السعر.

وحذر المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، من أن الداعمين الأوروبيين للقبعة الأوروبية سوف يندمون على قرارهم.

وكتب أوليانوف في تغريدة «اعتبارًا من هذا العام، ستعيش أوروبا بدون النفط الروسي». لقد أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تورد النفط لتلك الدول، التي تدعم وضع سقف لأسعار معاكسة للسوق. انتظر، قريبًا سيتهم الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام النفط كسلاح.

في غضون ذلك، دعا مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تحديد سقف أقل للسعر، قائلاً إن ذلك الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.

وكتب «سيكون من الضروري خفضه إلى 30 دولارًا من أجل تدمير اقتصاد العدو بشكل أسرع».

تسعير النفط

وبموجب الاتفاقيات التي ترفضها روسيا، لن تتمكن شركات التأمين والشركات الأخرى اللازمة لشحن النفط من التعامل مع الخام الروسي، إلا إذا تم تسعير النفط بالسقف أو أقل من الحد الأقصى، وتقع معظم شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وقد يُطلب منها مراعاة السقف.

وأصرت السفارة الروسية في واشنطن على أن النفط الروسي «سيظل مطلوبًا» وانتقدت حد السعر باعتباره «إعادة تشكيل المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة»، وتوقع منشور على قناة Telegram التابعة للسفارة أن الحد الأقصى للبرميل سيؤدي إلى «زيادة واسعة النطاق في حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف مستهلكي المواد الخام».

27غارة جوية

فيما أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه منذ يوم الجمعة أطلقت القوات الروسية خمسة صواريخ، ونفذت 27 غارة جوية وشنت 44 هجوماً قصفياً على المواقع العسكرية، والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس، إن الهجمات أسفرت عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين، في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القوات الروسية «تواصل استثمار عنصر كبير من مجهودها العسكري الشامل وقوتها النارية» حول مدينة باخموت الصغيرة في دونستسك، والتي أمضوا أسابيع في محاولة الاستيلاء عليها.

إجلاء المدنيين

وفي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا، التي حررت القوات الأوكرانية عاصمتها، التي تحمل الاسم نفسه قبل ثلاثة أسابيع بعد انسحاب روسي، قال الحاكم ياروسلاف يانوشكيفيتش، إن عمليات إجلاء المدنيين العالقين في الأراضي، التي تسيطر عليها روسيا عبر نهر دنيبر ستستأنف مؤقتًا.

وانسحبت القوات الروسية إلى الضفة الشرقية للنهر الشهر الماضي، وقال يانوشكيفيتش إن الحظر المفروض على عبور الممر المائي، سيرفع خلال ساعات النهار لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين، الذين «لم يكن لديهم الوقت لمغادرة الأراضي المحتلة مؤقتًا».