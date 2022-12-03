بايدن يركز على الناخبين من أصول إفريقية

يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتهاج التغيير، بدلا عن تقليدية التصويت في المناطق ذات الأغلبية البيضاء يسعى للأغلبية السوداء من السكان، حيث اقترح إدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لمنح الناخبين من أصول إفريقية تأثيرا أكبر في اختيار مرشّح الحزب للاقتراع الرئاسي.

وأكد أنه يخطط للترشح للرئاسة مجددا في 2024، فالتعديلات في الرسالة التي وجهها إلى لجنة القواعد واللوائح الداخلية التابعة «للجنة الوطنية الديمقراطية».

تقترح إطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للعام 2024 في كارولاينا الجنوبية، حيث يقطن عدد كبير من السكان السود، بدلا من آيوا التي يشكل البيض غالبية سكانها ونيوهامشر الصغيرة.

ترشح ترمب

في المقابل اتهم الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة في العام 2024، الديمقراطيين بـ«إدارة ظهورهم للأشخاص الطيبين الذين يعملون بجد في ولاية آيوا». وقال في بيان «أتشوق لأعود إلى آيوا».

وساهم انتصار بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كارولاينا الجنوبية عام 2020، في إنعاش ترشّحه الذي كان متعثرا وأوصله للفوز بتسمية الحزب، ليصل أخيرا إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن في رسالته «لا يمكنك أن تكون المرشح الديمقراطي وتفوز في الانتخابات العامة، إلا إذا حظيت بدعم ساحق من الناخبين أصحاب البشرة الملونة، ويشمل ذلك السود وأصحاب البشرات البنية والأمريكيين من أصول آسيوية والناخبين من جزر الهادئ».

وأضاف «على مدى عقود، شكّل الناخبون السود العمود الفقري للحزب الديمقراطي لكن تم الدفع بهم إلى الصفوف الأخيرة في الانتخابات التمهيدية المبكرة.. وحان وقت التوقف عن اعتبار هؤلاء الناخبين مجرّد تحصيل حاصل، ومنحهم صوتا أعلى وأبكر في العملية».

واستقبل قادة الديمقراطيين في آيوا ونيوهامشر مقترح بايدن بفتور.

امتلاك التصويت

وقال رئيس الحزب الديمقراطي في آيوا روس ولبرن «على الولايات الريفية الصغيرة مثل آيوا أن تملك صوتا في عمليتنا لاختيار المرشح الرئاسي».

وأضاف «لا يمكن للديمقراطيين تجاهل مجموعات كاملة من الناخبين في قلب وسط غرب

«الولايات المتحدة» من دون أن يحدِث الأمر ضررا كبيرا في الحزب لأجيال».

وفي نيوهامشر، أصر رئيس الحزب الديمقراطي راي باكلي، على أن الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد «ستكون الأولى في تنظيم الانتخابات التمهيدية».

وقال «نجونا من محاولات سابقة على مدى عقود وسننجو من هذه.. إجراؤنا أول انتخابات تمهيدية على مستوى البلاد، كان على الدوام جزءا لا يتجزّأ من تاريخ ولايتنا على مدى أكثر من مئة عام، ويكرّسه قانون الولاية».

وبناء على مقترح بايدن، ستبدأ الانتخابات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية، في السادس من فبراير، تليها نيفادا ونيوهامشر في 13 فبراير، ومن ثم جورجيا في اليوم الـ20 من الشهر نفسه وميشيجن في السابع والعشرين منه.

ويتعيّن أن تحظى التعديلات بدعم لجنة قواعد اللوائح الداخلية التابعة «للجنة الوطنية الديمقراطية» قبل التصويت عليها من قبل «اللجنة الوطنية الديمقراطية» بأكملها مطلع العام المقبل.

وقد يساعد تعديل المواعيد بايدن، إذا قرر فعلا الترشح مجددا في 2024 وواجه مرشحا ديمقراطيا منافسا.

كما أن منح الناخبين من أصول إفريقية تأثيرا أكبر في بدايات الانتخابات التمهيدية، سيعزز موقع نائبة الرئيس كامالا هاريس «سوداء» إذا اختار بايدن عدم الترشّح وحلّت هي مكانه في السباق إلى البيت الأبيض.