كارون .. محطة نووية إيرانية جديدة

بدأت إيران في بناء محطة جديدة للطاقة النووية في جنوب غرب البلاد، وفقا لإعلان التلفزيون الإيراني الرسمي، وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الشاملة المفروضة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي للجمهورية الإسلامية مع القوى العالمية.

ويأتي هذا الإعلان أيضًا في الوقت الذي هزت فيه إيران احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد، بدأت بعد وفاة امرأة شابة في حجز الشرطة، وتحدت الحكومة الثيوقراطية في البلاد، ورغم القمع العنيف تعجز السلطات عن إيقاف هذه الاحتجاجات وأصبحت تتهم الغرب بإشعالها.

محافظة نفطية

وأفادت وكالة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في البلاد أن المحطة الجديدة التي تبلغ طاقتها 300 ميغاوات، والمعروفة باسم كارون، ستستغرق ثماني سنوات وستكلف حوالي ملياري دولار.

وأضافت أن المصنع الجديد للمحطة النووية سيقع في محافظة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط بالقرب من حدودها الغربية مع العراق.

وحضر حفل افتتاح موقع البناء محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية المدنية الإيرانية، الذي كشف لأول مرة عن خطط بناء كارون في أبريل.

وتمتلك إيران محطة واحدة للطاقة النووية في ميناء بوشهر الجنوبي، والتي تم تشغيلها في عام 2011 بمساعدة روسيا، ولكن أيضًا العديد من المنشآت النووية تحت الأرض.

مستويات الأسلحة

وجاء الإعلان عن بناء كارون بعد أقل من أسبوعين من إعلان إيران أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنقاوة 60% في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إضافة مهمة للبرنامج النووي للبلاد.

فالتخصيب إلى درجة نقاء 60 % هو خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن مستويات الأسلحة بنسبة 90 %.

كما حذر خبراء عدم انتشار الأسلحة النووية في الأشهر الأخيرة من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.

وقد أدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الغربية الثلاث المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني.

إحياء الاتفاق

ومن جهه أخرى توقفت المحاولات الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي خفف العقوبات على إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

حيث انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي - المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أو JCPOA - في عام 2018، في عهد الرئيس دونالد ترمب آنذاك. وأعادت فرض عقوبات على إيران، مما دفع طهران إلى البدء في التراجع عن شروط الاتفاق. ونفت إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك أسلحة نووية وأصرت على أن برنامجها النووي سلمي.

تحدي النظام

واجتاحت إيران احتجاجات على مستوى البلاد أصبحت تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه نظامها الديني منذ سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979. واندلعت الاحتجاجات عندما توفيت مهسا أميني، 22 عاما، في الحجز في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب.

وتصر الحكومة الإيرانية على أن أميني لم تتعرض لسوء المعاملة، لكن عائلتها تقول إن جسدها ظهرت عليه كدمات وعلامات أخرى للضرب بعد اعتقالها. تطورات الاحتجاجات:

أعلن مجلس الأمن القومي في البلاد مقتل نحو 200 شخص خلال الاحتجاجات، وهي أول كلمة رسمية للجسد بشأن الضحايا.

وفي الأسبوع الماضي أحصى الجنرال الإيراني أمير علي حاج زاده عدد القتلى بأكثر من 300 شخص.

إن الحصيلة المتناقضة أقل من حصيلة الضحايا التي أبلغ عنها نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تراقب الاحتجاج عن كثب منذ اندلاعها.

في آخر تحديث لها، قالت الجماعة إن 469 شخصًا قُتلوا واعتقل 18210 آخرين في الاحتجاجات والقمع العنيف الذي تبعته قوات الأمن.