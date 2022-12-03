الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ 51

في ذكرى قيام الاتحاد احتفلت الإمارات العربية الشقيقة بيومها الوطني الواحد والخمسين، الذي يوافق الثاني ديسمبر من كل سنة، واستحضرت في هذه المناسبة العزيزة الإنجازات والمكتسبات والأمل في غدا أفضل.

وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم "مسيرة الاتحاد " التي ينظمها بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات " عيد الاتحاد الــ 51" ديوان الرئاسة .. بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع دوت الخليج والتي أقيمت في منطقة الوثبة.

وعبر المشاركون في مسيرة الاتحاد من أبناء القبائل الذين يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها عن فخرهم بمسيرة اتحاد دوت الخليج خلال الــ 51 عاماً واعتزازهم بقيادتهم برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقدم أبناء الإمارات لوحات من الأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن هويتهم وتراثهم وارتباطهم العميق بهذه الأرض الطيبة وقوة التلاحم وترابط النسيج المجتمعي للإمارات ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة ومجددين عهد الولاء للقيادة الحكيمة.

كما شهد المسيرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمدعوين.

وتضمنت الفعاليات التي بدأت بالسلام الوطني للدولة .. الأغنية الترحيبية وعرض الفرسان والخيول و "مسيرة القبائل " إضافة إلى " الندبة وسايس الخيل ومسيرة الخيل والهجن والعيالة" بجانب القافلة التراثية و" فن التشوليبة" وعرض " الخيل والهجن " و فقرة "فن العازي" والعيالة الختامية.. فيما زينت طائرات الاستعراض الجوي سماء الوثبة بألوان علم دولة الإمارات خلال فعاليات المسيرة.

وتحظى " مسيرة الاتحاد " برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " فيما تمثل الفعالية السنوية احتفاء بروح الاتحاد.

وتعد المشاركة في مسيرة الاتحاد رسالة تأكيد على قوة تمسك أبناء الإمارات باتحادهم والحفاظ على الإرث والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى أبناء الإمارات وإخوانه المؤسسون.

وشارك عدد من سمو الشيوخ في "اليولة" إحدى الفنون الشعبية التراثية في دولة الإمارات ضمن فعاليات المسيرة.