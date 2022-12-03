انت الان تتابع خبر التربية: المناهج الدراسية لم تطبع خارجياً منذ 2019 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، "هذا العام طبعت وزارة التربية مناهج الابتدائية فقط وداخل العراق"، مبيناً أنه "منذ عام 2019 لم تتم طباعة المناهج الدراسية خارج العراق عدا اللغة الإنكليزية".وأشار إلى أن "طبع مناهج اللغة الإنكليزية في لبنان يأتي بناءً على عقد خاص بالتأليف والطباعة والتدريب".

وحول جودة ونوعية المطبوعات، أوضح فاروق، أن "هيئة النزاهة هي المسؤولة عن التحقق من هذه المسألة".

ونوه إلى أن "التأخير في طباعة المناهج هذا العام يعود إلى عدم وجود تخصيصات مالية، حتى انه لم يتم تضمين قانون الأمن الغذائي والتنمية أموالاً لهذا الغرض"، مردفاً أنه "جاءت الأموال مؤخراً 56 مليار وطبعت للابتدائية فقط".

