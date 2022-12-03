انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد من صلاح الدين ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتيب الاعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني التقى في مدينة تكريت، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، وشهد اللقاء استعراض المشاكل التي تعاني منها المحافظة، في الجوانب الخدمية والقطاعية المهمة، وسبل معالجتها، ومناقشة عدد من الملفات التي تحتاج إلى عناية الحكومة".واضاف البيان ، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التنسيق العالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد الجهد الحكومي في تنفيذ الخطط الستراتيجية والمشاريع الحيوية في عموم العراق".

وشدّد السوداني، بحسب البيان على "ضرورة دعم الحكومة المحلية في إنجاز ما مطلوب منها وفق متطلبات المنهاج الوزاري، وأن تكون الجهود مشتركة وفعالة من أجل خدمة أبناء محافظة صلاح الدين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في المحافظة".