شكرا لقرائتكم خبر محاولة اغتيال تستنفر غضب العالم ضد طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توالت ردود الفعل الغاضبة على استهداف السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية كابول، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم المسلح للهجوم، والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربة عن تضامن السعودية التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وطالب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف حكام طالبان بالتحقيق واتخاذ إجراء ضد منفذي محاولة اغتيال سفير البلاد لدى كابول، وذكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أطالب بالتحقيق الفوري واتخاذ إجراء ضد منفذي هذا العمل الشنيع».

وتعرض مجمع السفارة الباكستانية في كابول لهجوم، أمس الأول، استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني، ولم يصب السفير بأذى، لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطرة في الهجوم، حسب وزارة الخارجية الباكستانية.

وأضافت الوزارة في بيان، بأن باكستان استدعت القائم بالأعمال الأفغاني للإعراب عن مخاوف باكستان العميقة، وغضبها إزاء الهجوم في كابول على رئيس البعثة الباكستانية.

وذكر المسؤول الأفغاني أن الهجوم نفذه الأعداء المشتركون لباكستان وأفغانستان، وأضاف البيان أن القيادة الأفغانية تدين الهجوم بأشد العبارات الممكنة على أعلى مستوى.

وتابع البيان «تم بالفعل تعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الباكستانية، ولن تدخر السلطات الأفغانية وسعا لإحالة المتورطين في هذا العمل الخسيس إلى العدالة».

ويأتي الهجوم بعد أن زار وفد باكستاني كابول لبحث التعاون، وسط تصاعد العنف في البلاد وانعدام الثقة بسبب الاشتباكات على الحدود.

وأدان عدد من دول العالم بينها قطر والبحرين والإمارات والكويت ومصر، محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لباكستان في العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدة ضرورة حماية البعثات والمقار الدبلوماسية، حسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي الدولي.