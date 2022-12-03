شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يثمن دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التدخل لحل أزمة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دور المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسعيهم الدؤوب والجاد في التواصل مع أطراف أزمة الفاتورة الإلكترونية الضريبية والعمل على حلها.

وتقدم نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالشكر لكافة المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة لسرعة احتواء الأزمة.

ودعا عبدالحليم علام، نقيب المحامين كافة الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة الانضمام لزملائهم المحامين، والاستمرار في احتواء الأزمة، والدفع نحو حلها في أقرب وقت.